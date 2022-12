Vida Urbana Motorista morre após capotar carro na BR-242, em Cariri do Tocantins O condutor do veículo, Anderson José Soares, de 37 anos, é irmão do presidente da Câmara de Vereadores de Cariri, Ederson Soares

Um homem de 37 morreu na tarde desta sexta-feira, 30, por volta das 13h49min, no km 422 da BR 242, entre os municípios de Cariri do Tocantins e Formoso do Araguaia. O condutor do veículo, Anderson José Soares, de 37 anos, é irmão do presidente da Câmara de Vereadores de Cariri, Ederson Soares (Democratas). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o co...