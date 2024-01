Um motorista de 35 anos, que conduzia um caminhão carregado com cerca de 5 mil litros de leite, morreu na manhã desta quarta-feira, 24, após o veículo capotar em uma estrada vicinal. O acidente aconteceu entre as cidades de Aragominas e Muricilândia, municípios da região norte do estado.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira, no início da noite, o irmão do proprietário do veículo contou à PM que o motorista trafegava pela via para encurtar caminho, pois não seria a rota indicada para o transporte, por ser uma estrada com várias ladeiras íngremes e com curvas bastante acentuadas.

Quando os militares chegaram ao local encontraram o corpo do condutor ao lado do veículo, coberto por um pano. O óbito teria sido constatado por uma enfermeira local.

Militares preservaram o local do acidente até a chegada da polícia científica, que após seus trabalhos, liberaram o corpo e o removeram para o Instituto Médico Legal em Araguaína.

O veículo e os pertences presentes no local do acidente foram entregues a um parente da vítima.