Uma motorista identificada pela Polícia Militar com as iniciais M.I.C.S, de 58 anos de idade morreu na tarde deste sábado, 8, enquanto dirigia um veículo de passeio na Rua 5, centro de Gurupi, sul do Tocantins.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher conduzia um veículo Volkswagen/Fox 1.0 conduzia o veículo no sentido leste-oeste, quando teve o mal súbito, perdeu o controle do veículo e atingiu duas motocicletas estacionadas na via.

Ao chegarem no local da ocorrência, os militares encontraram a mulher sem sinais vitais, em atendimento pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel em Urgência, que confirmou o óbito ainda no local, informou a Militar.

Um filho do motorista esteve no local e cuidou dos trâmites necessários para a remoção do veículo. Os militares acionaram a perícia e orientaram os donos dos veículos atingidos sobre as possíveis medidas após o ocorrido.