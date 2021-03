Vida Urbana Motorista fica ferido após caminhão com carga de sal tombar na TO-040 Acidente ocorreu nesta segunda-feira, 8, em trecho conhecido como Curva do Aleixo, perto de Dianópolis

Por volta das 14 horas desta segunda-feira, 8, um caminhão que transportava uma carga de sal tombou na TO-040, em trecho conhecido como Curva do Aleixo, perto do município de Dianópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o motorista do veículo, Ernesto Carlos de Almeida (sem idade divulgada), teria perdido o controle na curva. Ele conseg...