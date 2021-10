Vida Urbana Motorista fica ferido após caminhão colidir com uma carreta na BR-153, em Gurupi O caminhoneiro foi resgatado e atendido pelo pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital

Um motorista ficou ferido, na madrugada desta terça-feira, 12, após um acidente, no km 648, envolvendo um caminhão-baú e uma carreta na BR-153, município de Gurupi, região sul do Estado. Conforme o Corpo de Bombeiros, o caminhão trafegava na rodovia quando bateu na traseira da carreta e ficou com a frente completamente destruída. Ainda segundo a c...