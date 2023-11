A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde de domingo, 26, por volta das 16h, um homem de 52 anos, suspeito de embriaguez ao volante em Palmas.

De acordo com a polícia, após um procedimento de fiscalização no km 459 da BR- 010, a equipe viu um veículo na rodovia seguindo de forma lenta e em zigue-zague.

Os policiais deram ordem de parada e solicitaram ao condutor para descer do automóvel. O motorista, de acordo com a PRF, apresentava sinais de embriaguez, estava sonolento, disperso, falante, com olhos vermelhos e com odor de álcool no hálito.

O condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro. Segundo a PRF, o veículo foi removido ao pátio devido às pendências administrativas e o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Palmas, para os procedimentos cabíveis.