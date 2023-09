Redação Jornal do Tocantins

Motorista escolar radicado em Monte Santo, M.A.D.S, de 56 anos, é alvo de uma denúncia por estupro de vulnerável protocolada neste domingo, 2 de setembro, pela Promotoria de Paraíso. É a segunda denúncia pelo mesmo crime contra ele apenas neste ano. Desta vez, ele é acusado de ter praticado atos libidinosos em uma menina de 9 anos, enteada do irmão dele, o agricultor .J.A.D.S., de 55 anos, também denunciado por ter praticado os mesmos crimes que o irmão.

Os crimes ocorreram durante seis anos, entre 2014 e 2020, até serem descobertos pela família da menina, que era neta da companheira de J.A.D.S.

Quando a mãe da vítima deixava a filha na casa da avó, o então companheiro da avó constrangia a menina à prática sexual. De acordo com a denúncia, laudo de avaliação psicológica, da avaliação do serviço social e depoimentos especiais colhidos no inquérito policial comprovam a autoria e a materialidade.

O irmão de J.A.D.S, o motorista M.A.D.S, conforme a denúncia, também praticou outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a menina, sempre que ia até a casa de casa do irmão. Quando a vítima estava sozinha e lhe beijava ele praticava os abusos e chegou a tentar conjunção carnal.

Abusou da enteada em março deste ano

A outra denúncia contra o motorista escolar M.A.D.S, é de maio deste ano e motivou sua prisão preventiva. Ele está recolhido na Unidade Penal de Paraíso.

Segundo a denúncia, a vítima é uma enteada dele. Os primeiros abusos ocorreram entre o ano de 2020 e 2022, no Assentamento Campina Verde, em Monte Santo, onde ele mora, de acordo com o Ministério Público. O órgão o acusa de ter praticado, por duas vezes, atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a enteada, atualmente com 11 anos.

Outro abuso contra a mesma enteada teria ocorrido no dia 13 de março de 2023, por volta das 23h, no povoado de Santaninha, em Paraíso. M.A.D.S. é acusado de praticado outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal, ao tocar nas partes íntimas da enteada.

Nesta ação, em audiência no dia 21 de agosto, a vítima e a mãe dela foram ouvidas. Em seguida, o Ministério Público pediu a condenação do motorista em manifestação oral. A defesa pediu prazo para apresentação de alegações finais por escrito. O prazo vence no dia 11 de setembro.