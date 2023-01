Vida Urbana Motorista envolvido no acidente que matou 12 em Almas é posto em liberdade após audiência Anderson Oliveira Santos deve cumprir uma série de medidas determinadas pela Justiça para que continue a responder o processo em liberdade

Após audiência de custódia, realizada na manhã desta sexta-feira, 27, a justiça estadual concedeu liberdade provisória a Anderson Oliveira Santos, 37 anos, o motorista do caminhão que colidiu de frente com a van que transportava pacientes que retornavam de Palmas para Almas. Ele foi preso e autuado por homicídio culposo 12 vezes, um para cada pessoa morta no acidente, e...