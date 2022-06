Vida Urbana Motorista embriagado invade pista contrária e provoca acidente em Porto Nacional O acidente ocorreu na BR 010 em Porto Nacional; Não houve vítimas

A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante na noite de sexta-feira, 3, por volta das 23h, um homem de 37 anos suspeito de provocar acidente na BR 010 em Porto Nacional. Não houve vítimas. As investigações apontam que o motorista teria perdido o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu com um ônibus da empresa Real Maia. A polícia se ...