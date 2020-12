Vida Urbana Motorista derruba poste na Avenida Goiás no bairro Aureny II Testemunhas disseram que o motorista tentou desviar de um gato

Um motorista conduzindo um Gol colidiu com um poste da rede elétrica na avenida Goiás, nas proximidades da Escola Municipal Tiago Barbosa na manhã desta segunda-feira, 21. Testemunhas disseram ao repórter fotográfico do Jornal do Tocantins, Djavan Barbosa, que o motorista teria tentado desviar de um gato, quando perdeu o controle, subiu na calçada e pa...