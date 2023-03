Redação Jornal do Tocantins

Um acidente de trânsito entre uma camionete e um caminhão deixou um dos condutores gravemente ferido e preso às ferragens, na TO-080, nesta sexta-feira, 24. O acidente ocorreu entre Divinópolis e Paraíso do Tocantins, por volta do meio-dia.

O motorista identificado como Pedro Henrique Bobato Rabito, de 37 anos, que dirigia o carro utilitário, precisou ser levado para o hospital depois que o Corpo de Bombeiros Militar (CBM)o tirou das ferragens do veículo. O motorista do caminhão saiu ileso e não teve o nome divulgado.

De acordo com os militares, para retirar a vítima estabilizada na prancha, tiveram que cortar a coluna do veículo em dois locais. "Pedro Henrique saiu com suspeita de fratura na pelve e também suspeita de hemorragia interna", informou a corporação.