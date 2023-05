Um motorista ficou ferido após uma batida entre caminhões na BR-153, Km 378, próximo a Brasilândia do Tocantins, centro-norte do estado. A batida aconteceu no sábado, 27, e deixou a cabine do caminhão totalmente destruída ao bater na traseira do outro veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o motorista que teve a cabine destruída precisou ser socorrido para o hospital devido dores nas costas. A porta de um dos veículos estava travada e os militares precisaram usar equipamentos de desencarceramento para abrir e a vítima pegar os pertences que estavam dentro do veículo.