Vida Urbana Motorista de caçamba provoca PM com buzinaço ao lado da viatura e acaba preso por dever pensão Na abordagem, policiais descobriram que o condutor tinha mandado de prisão aberto por não pagar pensão em Goiás. O homem disse que buzinava de contentamento

Policiais militares prenderam dois motoristas na TO-050, no final da tarde de quarta-feira, 8, após receberem informações de que o motorista de uma caçamba, carregada com retroescavadeira, aparentemente embriagado, dirigia pela rodovia. O motorista, Paulo Serafim dos Reis, 34 anos, dirigia no sentido contrário da viatura. O caminhão transportava uma pá-carregadeira. O moto...