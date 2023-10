Redação Jornal do Tocantins

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) suspeita que o motorista de aplicativo Maylo Handerson, desaparecido desde às 3h de quinta-feira, 19, tenha sido sequestrado. A suspeita teve início após um contato recebido pela família “pedindo uma quantia em dinheiro”, informou a SSP.

Segundo a pasta, a esposa de Maylo procurou a polícia para registrar o desaparecimento. O carro do motorista, um Fiat/Mobi Like, de cor branca, foi localizado nesta sexta-feira, 20, em uma área de mata nas proximidades da TO-010, após equipes do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e da locadora rastrearem o veículo.

Equipes da Polícia Militar e Guarda Metropolitana também atuam nas diligências. Devido a suspeita de sequestro, o caso passou da Delegacia Especializada de Polícia Interestadual, Capturas e Desaparecidos (Polinter) para a 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC).