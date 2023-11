Redação Jornal do Tocantins

A 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) de Palmas prendeu na tarde de terça-feira, 7, durante a “Operação Paz” um motorista de aplicativo de 22 anos suspeito de vender drogas em praça e parque de Palmas.

Ele utilizava um carro alugado para a comercialização na Praça dos Girassóis e no Parque dos Povos Indígenas, localizadas na região central da capital, afirma a Secretaria da Segurança Pública(SSP).

Segundo a secretaria, o suspeito foi flagrado quando fazia uma entrega de drogas. No momento em que as equipes da Polícia Civil tentaram abordá-lo, ele entrou no veículo e tentou fugir.

Na perseguição, o motorista chegou a bater em uma viatura da Polícia Civil.

De acordo com a SSP, foram apreendidos no veículo porções de maconha, skank, comprimidos de ecstasy e cigarros eletrônicos contrabandeados do Paraguai.

O suspeito foi conduzido para à Unidade Penal Regional de Palmas. Ele responderá o inquérito por tráfico de drogas.