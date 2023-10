Redação Jornal do Tocantins

O motorista de aplicativo Maylo Handerson, que estava desaparecido desde às 3h de quinta-feira, 19, foi encontrado na manhã deste sábado, 21, em uma chácara na zona rural de Palmas. A suspeita é de que ele forjou o próprio sequestro e gastou o dinheiro do resgate.

O inspetor da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) Clésio Soares contou ao JTo que desde a quarta-feira, 18, a Polícia Civil com o apoio da GMP realizou as buscas para encontrar o motorista.

Ainda segundo o inspetor, o veículo de Maylo foi encontrado na sexta-feira, 20, dentro de área de mata. “E hoje, sábado, pela manhã, recebemos uma denúncia de que o cidadão havia aparecido em uma chácara, do lado leste da Rodovia, sentido Lajeado-TO, há uns 5 km do morro do Limpão. Fomos até o local, o cidadão estava lá”.

A GMP acionou a Polícia Civil que foi até o local para conduzir o suspeito para a delegacia e chegou algemado na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Palmas.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que o homem foi ouvido para explicar as motivações que o levaram a praticar uma falsa comunicação de crime, pelo fato de ter forjado o próprio sequestro, “comprovado pela Polícia Civil”, diz trecho da nota.

A secretaria destacou que ele está livre sem ser autuado por nenhum crime, porém, que a polícia vai continuar as investigações de um possível crime de estelionato.

A Redação do JTo ainda não conseguiu contato com a família

Entenda

O motorista de aplicativo estava desaparecido desde a madrugada de quinta-feira, 19, em Palmas.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) suspeitava que Maylo Handerson tivesse sido sequestrado. A suspeita teve início após um contato recebido pela família “pedindo uma quantia em dinheiro”, informou a SSP.

Segundo a pasta, a esposa de Maylo procurou a polícia para registrar o desaparecimento. O carro do motorista, um Fiat/Mobi Like, de cor branca, foi localizado na sexta-feira, 20, em uma área de mata nas proximidades da TO-010, após equipes do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e da locadora rastrearem o veículo.

Equipes da Polícia Militar e Guarda Metropolitana atuaram nas diligências. Devido a suspeita de sequestro, o caso passou da Delegacia Especializada de Polícia Interestadual, Capturas e Desaparecidos (Polinter) para a 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC).