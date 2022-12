Vida Urbana Motorista de ambulância morre em serviço enquanto retirava árvore caída em pista Vítima prestava serviço para a empresa Ecovias Araguaia e também era motorista da Secretaria Municipal de Saúde de Aliança do Tocantins há dois anos

O motorista Maurício Cardoso Cruz, 45 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 6, após ser atropelado por uma viatura do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED) no km 646 da BR-153, em Dueré. Ele realizava a retirada de uma árvore que estava caída na via. De acordo com a empresa Ecovias do Araguaia, a vítima era colaborador da empresa tercei...