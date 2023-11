Um motorista de 75 anos, identificado como Fernandes Alves de Lima, morreu em um acidente de trânsito após o caminhão que ele conduzia sair da pista que trafegada na zona rural de Miracema do Tocantins, região central do Estado, no sábado, 11, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

Conforme a equipe, a vítima precisou de resgate após ficar presa às ferragens.

A carga que estava no caminhão conduzido pelo idoso teve que ser retirada para que os militares tivessem acesso à cabine.

Segundo a corporação, os bombeiros ainda tiveram que utilizar uma motosserra para os trabalhos.

Em seguida os militares usaram ferramentas hidráulicas, expansor e combinada, para ter acesso à vítima, que foi encontrada morta e com diversas lesões pelo corpo.

Ainda de acordo com a equipe, o homem foi resgatado e deixado aos cuidados da Polícia Militar (PM).