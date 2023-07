Redação Jornal do Tocantins

Um motorista identificado pelo Corpo de Bombeiros como Romoaldo Eyng, de 60 anos de idade, morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de domingo, 16, próximo a Caseara, município situado no centro-oeste do Estado.

Segundo a corporação, quando a equipe chegou no local encontrou o caminhão capotado às margens da rodovia com vítima parcialmente para fora do veículo sem sinais vitais.

Os bombeiros tiveram que fazer o uso de ferramentas para forçar a abertura da porta do motorista, para retirar o corpo que estava preso às ferragens.

Conforme o CBM, a vítima ficou sob os cuidados do Instituto Médico Legal.

A equipe ainda fez desligamentos dos cabos da bateria, realizou a limpeza da pista e a contenção do vazamento de combustível.