Um acidente entre dois carros deixou um motorista, de 52 anos morto na noite de sexta-feira, 28, na TO-342, entre as cidades de Miracema e Miranorte, na região central do Estado.

De acordo com a corporação, a colisão ocorreu por volta 18h. Uma das vítimas, um homem de 42 anos, informou à equipe que o condutor do GM/Prisma Joy teria tentado fazer uma ultrapassagem, e quando percebeu que não conseguiria, tentou retornar para a via correta.

Conforme o relato, o carro perdeu o controle e colidiu contra o outro que vinha no sentido oposto, um I/MMC Outlander branco.

Ainda segundo a PM, o condutor GM/Prisma Joy foi encontrado pela guarnição morto no local. A equipe não divulgou a identidade do homem.

Com o condutor do veículo I/MMC Outlander branco, viajavam a esposa, as duas filhas e a cunhada, as quais foram levadas ao hospital conscientes.