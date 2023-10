A 2ª Promotoria de Justiça de Gurupi, localizada na região sul do Estado, denunciou o motorista Cláudio Antônio Ferreira de Bessa, conhecido como “Ceará” de 48 anos, pela morte de Joana Gabrielle Alves de Sousa de 21 anos, que ocorreu 8 de agosto de 2022, na entrada do Residencial Madrid, via paralela à BR-153, em Gurupi, durante um acidente de trânsito. O motorista ainda fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Conforme a denúncia, Cláudio Antônio de Bessa dirigia o veículo VW, carreta, branco, que colidiu contra a motocicleta, uma Honda/CG150 FAN ESDI, conduzida pela jovem.

A mulher trafegava em sua mão de direção, quando a parte frontal do caminhão que trafegava no mesmo sentido direcional, colidiu contra a traseira da motocicleta.

O documento cita ainda que “Ceará” quando estava prestes a bater o veículo, acionou o sistema de freios, mas não conseguiu evitar o acidente. A motocicleta da vítima foi arrastada por quase 100 metros, e ficou presa sob o caminhão. O motorista chegou a fazer uma manobra de marcha ré para se livrar da motocicleta.

De acordo com a denúncia, o motorista dirigia a cerca de 90,40km/h no momento da colisão e, mesmo ao perceber a presença da vítima à frente, não tomou as precauções devidas para evitar o homicídio.

Em setembro de 2022, “Ceará” chegou a ser indiciado pelos crimes de homicídio culposo e omissão de socorro pela Polícia Civil.

O JTo não conseguiu contato com o motorista ou de sua defesa para comentar a denúncia. O espaço está aberto.