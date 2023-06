Redação Jornal do Tocantins

O motorista Gilmar da Silva Cunha, de 46 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, por volta das 5h40, na BR-153, localizada entre as cidades de Fátima e Santa Rita do Tocantins.

O acidente ocorreu logo após o motorista perder o controle da caminhonete que dirigia e bater em uma árvore.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, quando chegaram no local do acidente, foi constatado que a vítima já estava sem os sinais vitais pelo lado de fora do veículo.