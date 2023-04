O motorista Wirlan Faber Gomes da Silva, de 45 anos, morreu na quarta-feira, 12, após sofrer disparos de arma de fogo enquanto estava na porta de casa, no setor Guarazinho, em Guaraí, noroeste do Estado.

O irmão da vítima Emanuel Fontinelle Silva Gomes, de 18 anos, contou ao JTo que não estava no local na hora dos disparos, mas que soube por uma testemunha que o irmão estava na porta de casa, quando um homem chegou sozinho em uma motocicleta preta e fez quatro disparos com uma arma de fogo contra o motorista e depois fugiu.

O repositor disse ainda que a única reação do irmão na hora do fato, foi apenas correr. “Houve quatro tiros disparados pelo homem, um deles pegou na cabeça, outro de raspão no ombro, outro no peito, teve outro tiro, mas não acertou nele, acertou na parede”.

De acordo com Emanuel, até agora não se sabe quem é o autor e nem o motivo pelo qual atiraram em seu irmão.

Wirlan deixa a esposa e três filhos. O velório ocorre nesta quinta-feira, 13, na casa dos familiares, em Miracema do Tocantins. O enterro está previsto para ocorrer às 17 horas, no município.