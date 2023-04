O motorista Gercione Soares, de 44 anos, morreu após ser baleado por policiais militares na Rua Comercial 3, Setor Nova Fronteira, em Paraíso do Tocantins, na manhã deste domingo, 23.

Um dos policiais que atira no tórax do motorista, tem 20 anos, é soldado há pouco mais de um ano - concursado desde março do ano passado. Ele e outro militar, um primeiro-sargento de 50 anos, concursado desde outubro de 1993, foram chamados ao local para atender uma ocorrência de violência doméstica contra a ex-mulher de Soares.

Segundo o relato deste primeiro-sargento, a vítima relatou que desde o ano passado teria medida protetiva contra o ex-marido, de quem se separou em setembro de 2022, havia tentado lhe agredir e tentou pegar uma faca para matá-la.

Segundo a Polícia Militar (PM), foi feito o uso seletivo da força com espargidor e cassetete para tentar conter o motorista, que avançou contra a equipe.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o ocorrido, por volta das 9h34 em frente a residência. Os dois policiais e Gercione iniciaram a discussão e, em seguida, um dos policiais vai até a porta traseira da viatura, pega um cassetete (tonfa) e ameaça bater na vítima.

Durante a discussão, o soldado se aproxima com um spray e lança contra Gercione, que tenta se afastar e depois reage para tentar alcançar o soldado, que recua para a lateral da viatura.

Em seguida, inicia a briga entre os três. O policial com o cassetete cai no chão após um empurrão do homem e, com dificuldade, tenta levantar. Pouco depois, o homem consegue tomar o cassetete policial e parte para cima do militar com vários golpes. Ele também conseguiu pegar o espargidor do soldado, que havia caído no asfalto e o utilizou contra a equipe.

Na versão da PM, o homem atacou a equipe com vários golpes com o cassetete na região da cabeça do policial, que estava no chão. Ele também tentou tomar a arma de fogo de um dos policiais e, nesse momento, o soldado efetuou dois disparos contra a vítima.

Um dos disparos atingiu a perna e na região torácica do homem, “para defender seu companheiro que estava em perigo de vida, no que fez cessar as agressões ao militar”, informou a PM.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado e socorreu a vítima, que foi levada ao Hospital Regional de Paraíso.

O policial militar agredido teve hematomas e cortes na região da cabeça e, após o atendimento médico, foi levado ao Instituto Médico Legal para realizar exame de corpo de delito.

Ainda segundo a PM, a vítima de violência doméstica, ocorrência na qual a equipe foi chamada inicialmente, foi levada à Delegacia de Polícia Civil, na companhia do filho para prestar depoimento.

Conforme a PM, a vítima de violência doméstica disse à polícia que seu ex-companheiro chegou no local e disse que “acabaria com tudo naquele dia”, a ameaçou de morte e também disse que tiraria sua própria vida.

O homem teria mandado o filho menor pegar uma faca, mas ele não obedeceu. O homem então foi até a cozinha pegar uma arma branca, mas a mulher o segurou e fugiu para a casa de um familiar nas proximidades, nesse momento, a PM chegou no local.