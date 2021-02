Vida Urbana Motorista de 43 anos morre na BR-153 após veículo que conduzia colidir com outro caminhão De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os Bombeiros iniciaram o atendimento por volta das 23h43 e só encerraram, às 5h, da manhã deste sábado

O caminhoneiro Edgar Guedes de Oliveira, de 43 anos, morreu em um acidente grave, ocorrido na madrugada deste sábado, 20, envolvendo dois caminhões. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhou se chocou no outro na BR-153, entre as cidades de Rio dos Bois e Tabocão. Após a colisão, Oliveira ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimen...