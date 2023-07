O motorista Luciano José de Oliveira, 42 anos de idade, morreu em um acidente de trânsito registrado na sexta-feira, 30, por volta das 8h, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar.

O relato da ocorrência aponta que Luciano Oliveira conduzia um caminhão com carga de peixe, quando o veículo saiu da pista e colidiu com diversas árvores. Quando os socorristas chegaram no local, encontraram o corpo do motorista preso às ferragens, sem sinais vitais.

A Polícia Rodoviária Federal e peritos foram acionados para o registro da ocorrência e liberação do local para remoção do corpo.

Equipes do Bombeiros abriram acesso na vegetação e levaram cerca de 4h para realizarem a remoção do corpo da vítima. Os Bombeiros liberaram o corpo do motorista para o Instituto Médico Legal e realizaram o resfriamento do tanque de combustível por ter apresentado fumaça.