Redação Jornal do Tocantins

Uma batida frontal entre um caminhão e um carro pequeno matou um homem de 40 anos no final da manhã desta quarta-feira, 15, na BR-153, entre Nova Olinda e Colinas do Tocantins.

A batida entre o carro Ágile, de cor preta, conduzida pela vítima de 40 anos, e a carreta, ocorreu no km 228, após a subestação de energia. A vítima ficou presa nas ferragens e morreu no local.

A PRF também informou que o motorista da carreta teve ferimentos leves. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) estiveram no local para auxiliar no socorro.