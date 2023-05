Na noite de domingo,14, por volta das 20h30, um motorista de 27 anos ateou fogo na casa da ex-companheira, uma professora de 32 anos, no setor Nova Fronteira, em Paraíso, região centro-oeste do Estado. Segundo a Polícia Militar, o motorista não aceita o fim do relacionamento com a professora.

Durante a tarde de domingo, a vítima registrou uma ocorrência policial e pediu medida preventiva de urgência depois de ser ameaçada pelo ex-marido.

À noite, por volta das 20h30, o homem reuniu os móveis e amontoou roupas e colchão e ateou fogo. As chamas atingiram uma geladeira, um armário, um ventilador, diversas roupas da vítima e o colchão do casal.

Quando os bombeiros chegaram no local, as chamas haviam sido controladas e a equipe fez o resfriamento.

A PM encaminhou o suspeito para a 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Paraíso. O caso foi autuado por dano qualificado com uso de substância inflamável, um crime que não cabe fiança.