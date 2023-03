Um motorista de 23 anos que dirigia um caminhão carregado com caixas de banana ficou ferido após o veículo tombar na rodovia TO-040, na zona rural de Dianópolis, região sudeste do Estado, na madrugada de sexta-feira, 24.

Imagens do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) mostram o caminhão na lateral da rodovia com o teto da cabine amassada e diversas caixas e bananas espalhadas no entorno do veículo.

De acordo com a corporação, que atendeu a ocorrência por volta de 00h17min, a equipe encontrou a vítima em pé, no acostamento e com os sinais vitais alterados e se queixava de dores no tronco.

Ele sofreu escoriações no dedo indicador e no tórax. Os militares fizeram a limpeza dos e chegaram a oxigenação do motorista, que segundo a equipe, estava com a saturação baixa.

Em seguida os Bombeiros deixaram a vítima aos cuidados da equipe médica de plantão.