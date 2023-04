Vida Urbana Motorista com suspeita de embriaguez derruba poste em frente a Casa de Apoio Vera Lúcia Homem pagou a fiança de R$ 3.906 para ser liberado da prisão na manhã deste domingo

Um motorista profissional de 27 anos bateu seu carro particular, um Ford KA prata, em um poste de energia na LO-05, na quadra 203 Sul, em frente à Casa de Apoio Vera Lucia, ao lado do condomínio Aldeia do Sol. O acidente ocorreu por volta das 4h30 e mobilizou policiais militares agentes de trânsito da capital. Conforme os registros policiais, o homem é Tulio Aguiar...