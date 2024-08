Vida Urbana Motorista bate em poste de energia elétrica após perder o controle do carro O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (12), na avenida NS-01, em Palmas. A colisão fez com que o poste se partisse ao meio

Um motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste da avenida NS-01, região sul de Palmas, nesta segunda-feira (12). A colisão partiu o poste ao meio e deixou a fiação elétrica. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista. Segundo a Energisa, as equipes da concessionária trabalham para fazer a retirada do poste e trocar as fiações danifi...