Um motorista de 40 anos está em estado grave no Hospital Geral de Palmas após o micro-ônibus escolar em que ele estava em cima do porto da balsa, cair no Rio Tocantins, em Tocantínia. O acidente ocorreu no sábado, 12, por volta das 13h30 e as informações são da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha, que é funcionário da empresa responsável pela travessia, informou que o ônibus estava desligado e aguardava na rampa para subir. Ao embarcar, o motorista deu partida e o ônibus não ligou.

A testemunha também contou que o motorista tentou dar um “tranco”, mas não conseguiu. O local estava em “acentuado declive”, por isso, o ônibus ganhou velocidade, entrou na balsa, bateu na grade de proteção e caiu no rio.

Conforme a PM, o motorista saiu pela janela do micro-ônibus e pediu socorro. O funcionário da empresa e demais pessoas que estavam no local lançaram coletes salva-vidas e o retiraram da água.

Ao ser retirado da água, perceberam que a vítima estava sangrando. Ele foi levado ao hospital de Miracema por equipes da ambulância da prefeitura de Tocantínia.

O médico plantonista do hospital em Miracema informou aos militares que a vítima foi transferida ao Hospital Geral de Palmas (HGP) pois estava em estado grave, com fratura exposta no antebraço direito e politraumatismo.

A polícia também disse que o micro-ônibus, que pertence a uma empresa terceirizada pela prefeitura de Tocantínia, estava submerso no leito do rio. A empresa proprietária do veículo ficou responsável em retirar o veículo da água.