Redação Jornal do Tocantins

Um acidente de trânsito deixou um motorista de 40 anos ferido por volta das 12h deste sábado, 11, no setor Nova Capital, em Porto Nacional. De acordo informações obtidas pela Polícia Militar, o condutor de uma Fiat/Strada trafegava pela avenida Tia Dedé no sentido sul/norte e ao fazer uma curva para a avenida Tocantínia perdeu o controle do veículo e capotou.

Quando a equipe policial chegou ao local da ocorrência, recebeu informações de que o condutor tinha sido levado ao Hospital Regional de Porto Nacional por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, com suspeita de fratura no braço esquerdo.

Ainda segundo a PM, ao perder o controle do veículo, outros carros que estavam estacionados na frente de um supermercado acabaram atingidos. A corporação informou que os proprietários estavam no estabelecimento e tiveram seus veículos liberados após o trabalho da perícia oficial.

O veículo do condutor ferido acabou removido ao pátio por falta de pessoa responsável para a remoção.