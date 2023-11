Um motorista identificado pelas iniciais G.A.S, que conduzia um veículo Fiat/Uno Mille Fire, de cor vermelha, foi socorrido após se envolver em um acidente na Avenida Joaquim Teotônio Segurado na tarde desta sexta-feira, 3.

Segundo a Secretaria da Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), o acidente envolveu quatro veículos e apenas o condutor do Uno ficou ferido por ter ficado preso às ferragens.

Segundo a Sesmu o carro seguia pela Avenida Joaquim Teotônio Segurado, sentido norte-sul, "em alta velocidade" e bateu com outro veículo que estava no mesmo sentido.

“Ele perdeu o controle do veículo e chocou com a guia do canteiro central, mais à frente chocou em uma das placas de trânsito, capotou e atingiu os outro veículos que estavam na via transversal”, explicou o agente de trânsito.

Segundo o agente, quando a equipe chegou no local, equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) estavam atendendo a vítima, que ficou presa às ferragens devido ao impacto da batida.

Não há informações se haviam outras pessoas dentro dos outros carros atingidos e se ficaram feridas. “O que foi atendido pelo Samu, que nós vimos, foi apenas o condutor desse veículo que fez este trajeto”, explicou o agente.

Equipes da Sesmu realizaram o controle do fluxo de veículos para que a perícia realizasse os trabalhos no local.

Até às 16h24 desta sexta-feira, os bombeiros confirmaram que estavam no local e que não havia mortes.