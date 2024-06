Vida Urbana Motorista é preso suspeito de transportar cerca de 15 kg de maconha em bagageiro de ônibus Condutor informou à PRF que foi abordado em São Paulo por um homem que ofereceu dinheiro para levar uma caixa contendo, supostamente, perfumes até Santa Inês, no Maranhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um dos condutores de um ônibus rodoviário, de 42 anos, suspeito de tráfico de drogas, em Araguaína, região norte do estado. O homem não teve a identidade divulgada. Conforme informações da PRF, a prisão ocorreu após a equipe encontrar no compartimento de bagagens, uma caixa com 17 tabletes de maconha, totalizando cerca ...