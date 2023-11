Um motorista de 58 anos acabou preso por policiais militares depois de tentar fugir de uma abordagem policial e perder a direção do veículo na Avenida Tocantins, em Taquaralto, região sul de Palmas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o caso ocorreu no início da tarde do sábado 25, quando policiais militares receberam informações de que um homem teria descido de um veículo com uma faca.

Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista tentou fugir da abordagem, dirigindo de forma perigosa e perdeu a direção do veículo ao bater em um meio fio no canteiro central da avenida, divulgou a pasta.

De acordo com a Civil, a autoridade policial plantonista informou que o condutor "apresentava forte odor etílico e capacidade psicomotora alterada, muito provavelmente em função da ingestão de bebida alcoólica, fato corroborado pela presença de uma garrafa de bebida alcoólica no interior do automóvel".

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o homem confessou o crime e disse que ingeria bebida alcoólica com um amigo em Taquaruçu e saiu em direção a Taquaralto para deixar o amigo em casa, momento em que foi abordado pela Militar.

A Segurança Pública informou que o motorista acabou autuado em flagrante por suspeita de embriaguez ao volante e teve a fiança arbitrada no valor de R$ 5 mil para responder ao processo em liberdade.