A Polícia Militar (PM) prendeu na manhã deste domingo, 3, um homem de 62 anos suspeito de cometer desacato, injúria racial, lesão corporal e embriaguez alcoólica ao volante. O caso ocorreu na rua Amâncio de Morais, Setor Oeste, em Paraíso do Tocantins.

De acordo com a PM, os agentes foram acionados para atender a uma ocorrência de importunação. A informação era de que um homem seguia uma mulher de carro, e quando conseguiu parar o veículo ao lado do dela começou a importuná-la dizendo que ela atrapalhava o trânsito.

Ainda segundo informações da PM, quando a guarnição chegou no local viu o veículo do suspeito parado na via. Durante a abordagem, o condutor, que apresentava sintomas visíveis de embriaguez alcoólica disse palavras de baixo calão aos policiais e arrancou bruscamente com o veículo. Na fuga, ele passou o carro por cima do pé de um dos agentes.

A guarnição conseguiu alcançar o suspeito e o conduziu à Delegacia de Polícia Civil de Paraíso do Tocantins, onde ele foi autuado em flagrante, por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, desacato, resistência , injúria racial e lesão corporal.