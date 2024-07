Redação Jornal do Tocantins Stefani Cavalcante e Wesley Almeida

Um motorista de ônibus do transporte interestadual de passageiros foi preso nesta quarta-feira (10) depois de ser flagrado em cima de uma adolescente de 16 anos. O caso foi registrado durante uma viagem entre Palmas e Goiânia (GO). Segundo a Polícia Militar de Goiás, a vítima viajava sozinha com a autorização dos responsáveis.

O tenente Kléber Martins, da PM de Goiás, contou em entrevista ao Jornal Anhanguera que a vítima acordou e viu que o motorista estava por cima dela. Em seguida, o suspeito teria ido para outro assento.

Leia também:

- Criminosos fazem motorista refém, roubam caminhão e fogem a pé após perseguição policial

- Suspeito de planejar matar agentes públicos é preso durante operação

"No percurso entre Gurupi e Goiânia, ela acordou com o motorista em cima dela, durante a madrugada. Ela ficou constrangida e não soube o que fazer porque ele fugiu dentro do ônibus de dois andares", disse o tenente.

Segundo a polícia, a adolescente ligou para os parentes, que fizeram contato com o posto de atendimento do Conselho Tutelar na rodoviária de Goiânia. O motorista foi preso em flagrante pela PM após a chegada do ônibus e levado para a Delegacia da Mulher, onde foi autuado por importunação sexual. O nome dele não foi divulgado.

A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal para passar por exames. A reportagem solicitou informações sobre o caso para a Secretaria de Segurança Pública de Goiás e aguarda retorno.

O que diz a empresa

A empresa Viação Catedral disse que está apurando o que aconteceu com seriedade e afirma que a segurança e o bem-estar dos passageiros são tratados com seriedade. Por isso, adota postura rigorosa no cumprimento de normas de conduta e ética profissional. E como o caso está em investigação a empresa não vai passar mais nenhuma declaração, por enquanto. Só quando caso for esclarecido pelas autoridades competentes.