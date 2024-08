Vida Urbana Motorista é preso após subir carro em canteiro central e ser flagrado com munições, diz PRF De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o suspeito realizou o teste do bafômetro que constatou que dirigia alcoolizado

Um motorista de 44 anos foi preso com sinais de embriaguez após subir com o carro no canteiro central, em Palmas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no veículo foram encontradas munições de arma de fogo sem documentação necessária. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (5). Segundo a PRF, os agentes encontraram o carro estacionado em um ...