Vida Urbana Motorista é preso após ser flagrado com animal abatido, arma de fogo e munições Homem de 23 anos recebeu autuação administrativa de R$ 500 reais e confessou aos policiais militares ambientais que matou a ema

Um motorista de 23 anos foi detido por equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) em Peixe, após ser flagrado com um animal silvestre abatido, uma espingarda calibre 22 e nove munições. O fato ocorreu na tarde de domingo, 15, durante Operação Piracema II em conjunto com o Naturatins. Segundo o BPMA, a equipe fez bloqueio na entrada da vicinal próxim...