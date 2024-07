Vida Urbana Motoclube faz homenagem a motociclista que morreu após ter mal súbito e cair de moto durante viagem Antônio Afonso de Melo Filho voltava de um festival de motoclubes em Brasília. Ele sofreu um acidente na TO-164 em Araguanã e testemunhas suspeitam de mal súbito.

O motociclista Antônio Afonso de Melo Filho foi homenageado pelo motogrupo do qual participava em Barcarena, no Pará. Ele morreu após cair de moto enquanto participava de um comboio com outro motoclube na TO-164 em Araguanã, no norte do Tocantins. Testemunhas contaram à Polícia Militar que ele sofreu um mal súbito e saiu da pista sem esboçar reação. Segund...