Redação Jornal do Tocantins

Dois motociclistas foram socorridos de ambulância após se envolverem em acidente durante evento de manobras realizado no final da tarde deste domingo, 3, na Avenida Universtiária, Setor Universitário, em Paraíso do Tocantins.

Não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas, mas a reportagem apurou que uma delas teria sido resgatada inconsciente. Uma ambulância da Prefeitura de Paraíso do Tocantins e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar estiveram no local para atendimento às vítimas, que foram encaminhadas à unidade hospitalar.

Informações apuradas pelo JTo, apontam que diversas motocicletas foram apreendidas nas proximidades do evento, por agentes de trânsito da Guarda Municipal de Paraíso, e do Departamento Estadual de Trânsito.

Conforme divulgação do evento em redes sociais, para participar do circuito de manobras, os motociclistas deveriam utilizar capacete, tênis e assinarem um termo de responsabilidade.

Marcado para às ter início às 13h, o circuito do evento contou com bar para comercialização de bebidas, show automotivo e uma premiação para "maior equipe uniformizada" também estava prevista.

A reportagem procurou a Saúde Estadual, a prefeitura de Paraíso do Tocantins, o Corpo de Bombeiros Militar, com solicitação de informações sobre os atendimentos realizados e aguarda retorno.