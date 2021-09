Vida Urbana Motociclistas são os que mais sofreram acidentes de trânsito neste ano, aponta Corpo de Bombeiros Estado contabiliza 1.419 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros, sendo a maior parte envolvendo motociclistas

No Tocantins, o Corpo de Bombeiros atendeu 1.419 ocorrências de acidentes de trânsito entre janeiro e a primeira quinzena de setembro deste ano. Entre as ocorrências mais registradas, estão os atendimentos de colisão entre veículo leve e motocicleta. Os bombeiros atenderam 467 casos do tipo. O órgão não possui dados relativos ao ano passado. Entretanto, a corp...