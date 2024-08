Redação Jornal do Tocantins Brenda Santos

Dois motociclistas, de 20 e 25 anos, morreram após colidirem com uma carreta na BR-153, entre Wanderlândia e Araguaína, na região norte do estado. Esse é o segundo acidente fatal na rodovia em menos de 24 horas.

As vítimas são Rivaldo Barbosa da Costa e Alair Santos Rocha. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, os dois voltavam de Wanderlândia quando foram atingidos e morreram no local.

O acidente aconteceu no km 101 da rodovia, por volta das 22h30 de quarta-feira (28). Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a moto era pilotada por Alair Santos.

Os corpos dos jovens foram recolhidos pelo Núcleo de Medicina Legal de Araguaína, onde passaram por exames necroscópicos e foram liberados aos familiares.

Leia também:

- Réu é condenado a mais de 12 anos de prisão por tentar matar policiais militares

- Madeira nativa transportada ilegalmente é apreendida em Aguiarnópolis durante fiscalização da PRF



Horas antes, Ziferino Pereira dos Santos, de 68 anos, e Alexssandro Lima de Sá, de 15 anos, morreram após o carro deles colidir de frente com um caminhão no km 263 da BR-153, entre Colinas e Brasilândia.

O impacto da batida fez com que o veículo ficasse totalmente retorcido e partido ao meio. Algumas partes do veículo ficaram espalhadas pela pista.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Colinas, onde passaram por exames necroscópicos e em seguida foram liberados aos familiares na manhã desta quinta-feira (29).