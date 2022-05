Vida Urbana Motociclistas do sexo masculino representam 62% das vítimas mortas no trânsito de Palmas em 2021 Ocorrências envolvendo esses condutores ultrapassam as estatísticas dos pedestres 17%, ciclistas 9% e ocupantes de veículos leves 8%

Dados estatísticos apresentados pela comissão da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), na terça-feira 24, mostram que motociclistas do sexo masculino, com idade entre 18 e 25 anos, representam 62% das principais vítimas mortas em acidentes de trânsito ocorridos no perímetro urbano de Palmas em 2021. De acordo com os números do Projeto Vida n...