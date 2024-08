Redação Jornal do Tocantins Edson Reis

Três pessoas morreram após uma batida envolvendo duas motocicletas, no início da noite deste domingo (18), no setor Lago Azul 4, em Araguaína, região norte do Tocantins.

As vítimas são dois homens e uma mulher. Um vídeo, de câmeras de segurança, compartilhado nas redes sociais, mostra o momento exato da batida de frente entre as motocicletas (assista abaixo).

Os corpos das vítimas foram levados para Instituto de Médico Legal (IML) de Araguaína e só serão liberados após exames necroscópicos.