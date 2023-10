Vida Urbana Motociclista morre no HGP depois de quebrar a perna em acidente de trânsito na capital Batida entre um Corolla e a moto da vítima ocorreu na Orla da Praia da Graciosa na tarde deste sábado, 14, às 17 horas. Romulo Oliveira Silva, de 25 anos, morreu no hospital, às 23h20, supostamente por parada cardíaca

O motociclista Romulo Oliveira Silva, de 25 anos, morreu no Hospital Geral de Palmas (HGP), depois de ser internado devido a um acidente de trânsito com um carro modelo Toyota Corolla, na Orla da Praia da Graciosa, em Palmas, na tarde deste sábado, 14, às 17 horas. Informações apuradas pelo JTo sustentam que a vítima chegou no HGP com machucados pelo corpo, com a p...