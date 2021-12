Vida Urbana Motociclista morre após ser baleado enquanto pilotava moto em Araguaína Mulher que estava na garupa levou um tiro de raspão e se feriu após a moto sair da pista

Na manhã deste sábado, 11, um motociclista foi baleado enquanto trafegava pelo km 135 da BR-153 em Araguaína, Norte do Estado. O homem, que de acordo com o G1 Tocantins é Jercionei Rodrigues de Souza, de 43 anos, não resistiu os ferimentos e sua mulher, de 39 anos, que estava na garupa, ficou ferida com a queda da moto. De acordo com informações da Polícia Rodovi...