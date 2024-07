Vida Urbana Motociclista morre após ser atingido por carro em rotatória; motorista fugiu Acidente aconteceu na região central de Axixá do Tocantins. A vítima foi levada para o Hospital Municipal de Augustinópolis, mas não resistiu aos ferimentos

Antônio Herlos Araújo da Silva, de 47 anos, morreu após batida entre a moto que pilotava e um carro, em Axixá do Tocantins, região do extremo norte do estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), a motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. O acidente aconteceu nesta quinta-feira (25), em uma rotatória localizada na rua Elza Leal, no centro da cid...