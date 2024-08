Vida Urbana Motociclista morre após perder controle da moto e cair em acostamento na TO-222 Acidente aconteceu em Araguaína, na região norte do Tocantins. Corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal e liberado para os familiares

Dario da Conceição de 52 anos morreu após sofrer um acidente na TO-222, trecho que fica em Araguaína. Segundo a Polícia Militar, uma testemunha disse que a vítima perdeu o controle da moto no acostamento e caiu. Por causa do impacto ele teve ferimentos graves.